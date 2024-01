Der DAX hat sich in der vergangenen Woche gut geschlagen. Unter dem Strich legte er rund 2,5 Prozent zu. Heute muss er zunächst mit durchwachsenen Vorgaben zurechtkommen. Die ganz großen Themen stehen dann in den nächsten Tagen an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Intel, Bayer, Sartorius, LVMH, ...