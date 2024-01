NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wie GM habe auch bereits Stellantis Kosteneffizienzprogramme einschließlich Personalabbau eingeleitet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Erwartungen an Barmittelrückflüsse seien nun zwar hoch. Es sei jedoch davon auszugehen, dass Vorstandschef Carlos Tavares angesichts seiner wiederholten Äußerungen über eine bevorstehende Umstrukturierung der Automobilbranche eine "Festung" in der Bilanz aufrechterhalten wolle, um Chancen zu nutzen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2024 / 20:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2024 / 20:09 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

