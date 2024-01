Der am vergangenen Freitag veröffentlichte Monatsbericht der deutschen Bundesbank spricht aus, was viele Ökonomen bereits seit geraumer Zeit kolportieren: "Alles in allem könnte die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2024 bestenfalls stagnieren". Die noch im Dezember antizipierte Erholung verzögert sich also höchstwahrscheinlich. Positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...