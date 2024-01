Zürich - Holcim verspricht nach der am Vortag angekündigten Aufspaltung eine strahlende Zukunft: Das abgetrennte Nordamerika-Geschäft werde ein Rockstar, sagte Holcim-Präsident Jan Jenisch. Die Rest-Holcim sei ein Champion. Grosse Begeisterungsstürme an der Börse blieben aber am Montag aus. Am Sonntag hatte das Schweizer Traditionsunternehmen die grösste Veränderung seit der Übernahme des französischen Konkurrenten Lafarge im Jahr 2015 angekündigt. ...

