Die Thyssenkrupp-Aktie hat zu Beginn der neuen Handelswoche erneut den Rückwärtsgang eingelegt. Am Nachmittag notierte das Papier leicht schwächer, am Horizont könnten diese beiden Nachrichten in den kommenden Handelstagen jedoch neue Kursimpulse liefern. Finanztreff.de verrät, was Anleger jetzt wissen müssen.Im Zuge der Debatte über die Transformation der Stahlindustrie zu nachhaltigeren Produktionsmethoden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...