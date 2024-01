Pressemitteilung der Euroboden GmbH:

Insolvenzverwalter der Euroboden GmbH gibt erste Einschätzung über mögliche Insolvenzquote

Heute Vormittag fand am Amtsgericht München der 1. Berichtstermin für die Gläubiger statt. In diesem Termin berichtete der Insolvenzverwalter Oliver Schartl über den aktuellen Status des Insolvenzverfahrens insbesondere in Bezug auf den Verkauf der Immobilien(entwicklungs)projekte der solventen und insolventen Gruppengesellschaften des Euroboden-Konzerns. So berichtete der Insolvenzverwalter u.a. über den erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...