Renault hat denfür das erste Halbjahr 2024 geplanten Börsengang seiner Elektroauto-Sparte Ampere abgesagt - zumindest vorerst. Die aktuellen Bedingungen am Aktienmarkt seien nicht dafür geeignet. So begründet die Renault Group in einer Mitteilung die Entscheidung. Obwohl die aus dem Börsengang eingeplanten Gelder fehlen, soll offenbar nicht an den Vorhaben von Ampere gespart werden. Offiziell war der Börsengang für das erste Halbjahr 2024 geplant, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...