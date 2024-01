Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Kommunikations-, Energie- und Wasserindustrie, freut sich bekannt zu geben, dass der langjährige Kunde Eltrona, ein Kommunikationsdienstleister in Luxemburg, seine Vereinbarung mit Hansen verlängert hat.

Im Rahmen dieser neuen Serviceerweiterung wird Eltrona seinen Einsatz von Hansen CCB, einem Teil der Hansen Suite for Communications, Technology Media, fortsetzen und auf die neueste Version der Lösung aktualisieren. Hansen CCB bietet eine flexible Bewertung, Abrechnung und Kundenbetreuung für Kommunikations- und Pay-Media-Anbieter. Mit dieser neuesten Version als Teil der Infrastruktur wird Eltrona in der Lage sein, die Produktmanagement-Funktionen zu verbessern und den Kunden im ganzen Land ein besseres Erlebnis zu bieten.

Bart D'Olieslager, Chief Executive Officer bei Eltrona: "Als einer der führenden Anbieter digitaler Konnektivität in Luxemburg sind wir stets bestrebt, allen Einwohnern des Landes die besten digitalen Dienste zu bieten. Die Unterstützung von langjährigen Partnern wie Hansen ist für diese Vision von zentraler Bedeutung. Durch die Erweiterung unserer Vereinbarung und die Nutzung der neuesten Version der Kommunikationslösungen von Hansen verstärken wir unser Engagement für ein digitales Erlebnis für unsere geschätzten Kunden und positionieren uns stark für weitere Innovationen in den kommenden Jahren und den Kundenmarkt von morgen."

David Castree, Chief Customer Officer bei Hansen, kommentierte: "Wir bei Hansen sind stolz auf unser Fachwissen und unsere Technologielösungen, die seit mehr als zwei Jahrzehnten dazu beitragen, die digitale Transformation für CSPs weltweit voranzutreiben. Die Erneuerung unserer Vereinbarung mit Eltrona ist ein weiterer Beweis für das Vertrauen, das uns von führenden Dienstleistern in Europa und weltweit entgegengebracht wird. Durch die vollständige Digitalisierung der Kundenbeziehung wird die neueste Version von Hansen CCB Eltrona in die Lage versetzen, ihr strategisches Ziel der Einführung innovativer Dienstleistungen und deren Skalierung mit dem Wachstum des Unternehmens voll zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass Eltrona mit der Unterstützung von Hansen CCB in der Lage sein wird, eine neue Welle digitaler Dienstleistungen für die Menschen in Luxemburg einzuleiten."

Die Hansen Suite for Communications, Technology Media ermöglicht es Dienstanbietern, durch beschleunigte Produktinnovation neue Geschäftsmodelle zu schaffen und anzubieten.

Weitere Informationen über Hansen Technologies finden Sie unter www.hansencx.com.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Software-Anbieter und Dienstleistungen für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Softwareportfolio unterstützt Hansen Kunden in über 80 Ländern dabei, neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen, zu verkaufen und anzubieten, Kundendaten zu managen und zu analysieren sowie kritische Prozesse im Bereich Umsatzmanagement und Kundenservice zu steuern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hansencx.com

Über Eltrona

Eltrona ist ein Unternehmen "Made in Luxembourg" und ist seit 1969 auf dem Markt tätig. Eltrona Interdiffusion ist der größte Kabelnetzbetreiber in Luxemburg und bietet seine Dienste mehr als 50.000 Nutzern sowie zahlreichen Gemeinden und Unternehmen an. In den letzten Jahren hat Eltrona neben seinen Fernsehdiensten auch Internetzugang sowie Festnetz- und Mobiltelefonie angeboten und ist damit zu einem der führenden Telekommunikationsanbieter des Landes geworden.

Eltrona Interdiffusion S.A. ist ein vollwertiger Telekommunikationsbetreiber, der über ein hybrides Glasfaser-Koaxialnetz ultraschnelle Internetdienste, hochauflösendes Fernsehen über Kabel und IPTV sowie Festnetz- und Mobiltelefonie anbietet.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://eltrona.lu/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240130905894/de/

Contacts:

Adnan Bashir

Global Lead, External Communications

Hansen Technologies

+1 647-204-0999