In der aktuellen Börsenwoche richten sich alle Augen auf den DAX, der erneut die 17.000 Punkte in Angriff nimmt, sowie auf die beiden Finanzschwergewichte Deutsche Bank und Commerzbank, die sich in aufschlussreichen Phasen befinden.Der Dax lässt es weiterhin ruhig angehen. Die 17.000 Punkte hat der Index zwar noch nicht nachhaltig überwinden können, doch hat er sie fest im Blick. Die Leitzinsentscheidung der Fed am morgigen Mittwoch (31. ...

