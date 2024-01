Suniva hat bei dem deutschen Maschinenbauer Equipment für die thermischen Prozessschritte Annealing, Diffusion und PECVD bestellt. Die Produktionslinie für monokristallinen Silizium-Solarzellen hat eine geplante Jahreskapazität von einem Gigawatt.Jahrelang war es still um den US-amerikanischen Photovoltaik-Hersteller Suniva. Seit 2017 war das Unternehmen nicht mehr aktiv. Im Oktober 2023 kündigte Suniva jedoch an, seine Fabrik im US-Bundesstaat Georgia zu modernisieren und neu in Betrieb zu nehmen. Das Unternehmen will die Produktion im Frühjahr 2024 mit einer Kapazität von 1 Gigawatt aufnehmen ...

