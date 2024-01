FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 225 Franken belassen. Der kommerzielle Erfolg der Markteinführung des Augenmedikaments Vabysmo sei zwar eine wichtige Stütze für Roche gewesen und entwickle sich entgegen den Erwartungen weiterhin stark, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Daten des Konkurrenzproduktes Eylea von Bayer überraschend robust gewesen und hätten das Potenzial, den Schwung von Vabysmo zu bremsen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 06:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

