DJ PTA-News: Aluflexpack AG: Erweiterung der Geschäftstätigkeiten in die USA

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta/30.01.2024/18:00) - Aluflexpack AG (die "Gruppe"), ein führender Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, gibt heute eine Erweiterung der Geschäftstätigkeiten in die USA bekannt. Dieser Schritt ebnet den Weg für die Etablierung einer starken Marktposition in ausgewählten Segmenten flexibler Verpackungen in einem der weltweit grössten und strukturell wachsenden geografischen Märkte.

Die US-Niederlassung wird sich zunächst auf die finalen Schritte der Wertschöpfungskette konzentrieren und von Illinois aus operieren. Die Produktion soll im Dezember 2024 beginnen und wird entscheidend dafür sein, das Wachstum bestehender Kunden in den USA zu unterstützen. Ausgehend von der Nachfrage der bestehenden und potenziellen neuen Kunden, wird die Gruppe in Zukunft Kapazitäten und Wertschöpfungsschritte ausbauen.

"Nach der Ankündigung der Übernahme des tunesischen Spezialisten für flexible Verpackungen, Helioflex, haben wir einen weiteren entscheidenden Meilenstein in unserer Internationalisierungsstrategie erreicht, indem wir unsere Produktionskapazitäten auf den attraktiven amerikanischen Markt erweitern. Das neu gegründete Unternehmen wird mit Vormaterial aus unseren europäischen Produktionszentren beliefert und die Produkte mit hochmodernen Maschinen vor Ort in den USA fertigstellen. Dadurch soll der gleiche Qualitäts- und Effizienzstandard gewährleistet werden, den unsere Kunden in Europa gewohnt sind. Die Expansion erfordert lediglich gezielte Investitionen in Equipment zur Endfertigung, da der Grossteil der Produktionskapazitäten durch die Verlagerung bestehender Vermögenswerte unterstützt wird. Die neue Produktionsstätte wird so ausgestattet sein, dass sie nicht nur bestehende Kunden in den USA bedienen kann, sondern uns gleichzeitig ermöglicht, den Kundenstamm gezielt zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass dieser strategische Schritt nicht nur unsere Präsenz in einem wichtigen globalen Markt stärken wird, sondern uns auch für nachhaltiges Wachstum in Zukunft positionieren wird," sagt Johannes Steurer, CEO der Gruppe.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungs- und Barrierelösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über neun Produktionsstandorte in Kroatien, Türkei, Schweiz, Frankreich und Polen. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2023 auf 1.584 Mitarbeiter.

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Akim Bogdani Tel.: +436648581138 E-Mail: ir@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2024 12:00 ET (17:00 GMT)