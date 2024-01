ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche vor den am 1. Februar erwarteten Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 262 Franken belassen. Seine Schätzungen für die wichtigsten Kennziffern 2023 entsprächen den durchschnittlichen Analystenprognosen, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Fehlen bedeutender Pipeline-Auswertungen in Studien-Spätphasen im Geschäftsjahr 2024 sei der Hauptgrund für seine neutrale Bewertung der Pharma-Aktie. Das Papier ist ihm zufolge anspruchslos bewertet./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 19:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

