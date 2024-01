The following instruments on XETRA do have their first trading 31.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.01.2024Aktien1 AU0000241416 Toubani Resources Ltd.2 CA33827E1016 Fitzroy Minerals Inc.3 SE0021513645 PMD Device Solutions AB4 US3736786068 GeoVax Labs Inc.Anleihen1 AT0000A39724 Porr AG2 US446150BD56 Huntington Bancshares Inc.3 US539830CD97 Lockheed Martin Corp.4 US30303M8H84 Meta Platforms Inc.5 US857477CH48 State Street Corp.6 US38173MAE21 Golub Capital BDC Inc.7 AT0000A3A3B3 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG8 XS2758931880 Mitsubishi HC Capital UK PLC9 XS2758930569 National Australia Bank Ltd.10 US539830CC15 Lockheed Martin Corp.11 US539830CE70 Lockheed Martin Corp.