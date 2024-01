Der börsenotierte Verpackungshersteller Aluflexpack AG, der zu Michael Tojners Industrie-Gruppe Montana Tech Components gehört, erweitert die Geschäftstätigkeiten in die USA. Die US-Niederlassung wird sich zunächst auf "die finalen Schritte der Wertschöpfungskette konzentrieren", wie es heißt, und von Illinois aus operieren. "Das neu gegründete Unternehmen wird mit Vormaterial aus unseren europäischen Produktionszentren beliefert und die Produkte mit hochmodernen Maschinen vor Ort in den USA fertigstellen. Dadurch soll der gleiche Qualitäts- und Effizienzstandard gewährleistet werden, den unsere Kunden in Europa gewohnt sind. Die Expansion erfordert lediglich gezielte Investitionen in Equipment zur Endfertigung, da der ...

