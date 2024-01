Novo Nordisk weiter auf Erfolgstour

Werbung







Der dänische Pharmakonzern, der seit letztem Jahr als das wertvollste europäische Unternehmen gilt, veröffentlichte am Mittwoch seine vorläufigen Jahresergebnisse.



Der Pharmariese konnte im abgelaufenen Jahr den Umsatz um über 30% auf rund 31 Milliarden Euro steigern. Der operative Gewinn stieg sogar um 44 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro. Zurückzuführen sei das hohe Wachstum zum Teil auf den Hype rund um die Abnehmmittel Ozempic und Wegovy. Für das aktuelle Jahr gab Novo Nordisk die Prognose, dass das Momentum beibehalten werden soll und mit ähnlichen Wachstumsraten zu rechnen sei. Der Umsatz soll um 18 bis 26 Prozent und der Gewinn um 21 bis 29 Prozent steigen. Die Zahlen wurden an der Börse positiv aufgefasst und die Aktie gewann um 4 Prozent. Dies half den Dänen erstmals die 500 Milliarden Dollar Marke an Börsenwert zu knacken.









Money Management in der Praxis - Live Webinar



Nachdem wir im vergangenen Webinar einen einführenden Blick auf das Thema Börsenpsychologie geworfen haben, möchten wir im kommenden Webinar tiefer in das Thema Money Management einsteigen. Dort zeigen wir Ihnen verschiedene Methoden zur Verlust- und Gewinnabsicherung und erklären Ihnen, welche Strategien Sie hierzu in der Praxis anwenden können.



Die Themen im Überblick:





Was sind die wichtigsten Kennzahlen beim Money Management?



Welche Vorteile bieten (Trailing) Stop-Loss-Varianten?



Wie bestimme ich die optimale Positionsgröße?





Diese und weitere Themen behandelt unser Produktexperte Julius Weiß gemeinsam mit Ihnen im kommenden Webinar. Neben den oben genannten Themen behandeln wir weiterhin, wie beispielsweise Mini Future-Zertifikate ein effizientes Stop-Management ermöglichen und welche Unterschiede hierbei zur Stop-Loss Order gelten. Wie gewohnt gehen wir dabei auch auf Ihre Fragen ein. Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 31.01.2024 um 18:30 Uhr statt.







Quelle: HSBC