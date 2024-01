Gurit Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Gurit meldet für das Kalenderjahr 2023 ein Nettoumsatzwachstum von 2,7%



31.01.2024 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 31. Januar 2024 - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 K Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) gibt heute einen vorläufigen und ungeprüften Nettoumsatz von CHF 459.9 Mio. für das Gesamtjahr 2023 bekannt. Der Nettoumsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche stieg bei konstanten Wechselkursen um 2,7% und sank in ausgewiesenen CHF um -5,9% gegenüber dem Vorjahr Ohne Berücksichtigung von Akquisitionseffekten stieg der Gesamtumsatz der Gruppe bei konstanten Wechselkursen um 2,6%, während er in ausgewiesenen CHF um 6,8% zurückging. Der starke negative Währungseinfluss ist darauf zurückzuführen, dass fast keine Produkte oder Dienstleistungen in Schweizer Franken fakturiert werden. Der Umsatz im 4. Quartal wurde auch durch Rohstoffpreissenkungen negativ beeinflusst, die eins zu eins an die Kunden weitergegeben wurden, z.B. für Carbonfasern: Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Jahr 2024 deutlich verstärken, ohne die Rentabilität zu beeinflussen. Die Windenergie bleibt das wichtigste Marktsegment für Gurit. Die enorme Marktvolatilität des Sommers, die auf Qualitätsprobleme im Onshore-Windmarkt und Vertragsstornierungen im Offshore-Markt zurückzuführen war, hat sich etwas abgeschwächt, aber die Marktteilnehmer bleiben vorsichtig, auch wenn es in einigen Regionen weiterhin Anzeichen für eine Erholung gibt. Die Marine- und andere Industriemärkte entwickelten sich gut, angetrieben durch einen Anstieg der Nachfrage nach recyceltem PET für industrielle Anwendungen. Wind Materials erzielte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 307,1 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 1,9% zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zu 2022 und beinhaltet einen Beitrag von CHF 99,4 Millionen von Structural Profiles (Fiberline Composites). Marktanteilsgewinne bei Kernmaterialien, die an neu errichteten Standorten produziert werden, wurden teilweise durch Preissenkungen bei Vormaterialien wie Kohlefaser ausgeglichen. Ohne Berücksichtigung der Akquisitionen stieg der Umsatz von Wind Materials bei konstanten Wechselkursen um 1,3%. Manufacturing Solutions erzielte einen Umsatz von CHF 51,3 Millionen, was einem Rückgang von -0,3% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zu 2022 entspricht. Der Rückgang ist eine Folge der schwächeren Nachfrage nach Formen für Windflügel im zweiten Halbjahr. Obwohl der Markt in jüngster Zeit einige positive Nachrichten verzeichnete, bleiben die Windkraftkunden weiterhin zurückhaltend bei der Freigabe von Investitionen in zusätzliche Kapazitäten für die Herstellung von Windkraftanlagen. Marine und Industrial meldet für 2023 einen Nettoumsatz von CHF 101,6 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 7,1% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zu 2022. Das Marinegeschäft entwickelte sich gut, trotz der Auswirkungen der Inflation auf diesen Sektor. Die anhaltende Ausweitung der adressierbaren Anwendungen im Industriesektor, angetrieben durch das Kundenbedürfnis nach energieeffizienteren Produkten, bietet Gurit in den kommenden Jahren neue Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten. Nettoumsatz 1) 2023 Quartalsumsätze in Millionen CHF 2023 2022 Veränderung in Berichts-währung CHF Veränderung zu konst. 2022 Kursen Q1

2023 Q2

2023 Q3

2023 Q4

2023 Wind Materials 307.1 330.6 -7.1% 1.9% 78.7 81.3 73.6 73.5 Man. Solutions 51.3 57.5 -10.9% -0.3% 12.6 18.1 8.7 11.9 Marine & Ind. 101.6 100.5 1.1% 7.1% 26.2 27.7 25.6 22.1 Elimination -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 Fortgeführte Geschäftsbereiche insgesamt 459.9 488.6 -5.9% 2.7% 117.4 127.2 107.9 107.4 Aerospace 0.0 10.8 -100.0% -100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 Gruppe insgesamt 459.9 499.5 -7.9% 0.5% 117.4 127.2 107.9 107.4 Structural Profiles 99.4 102.0 27.9 19.6 22.1 29.8 Wind Materials (akquisitionsber.) 207.7 228.7 -9.2% 1.3% 50.8 61.7 51.5 43.7 Aerospace 0.0 10.8 -100.0% -100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 Total Auswirkungen v. Akquisitionen 99.4 112.8 -11.9% -6.6% 27.9 19.6 22.1 29.8 Gruppe insgesamt(akquisitionsber.) 360.5 386.6 -6.8% 2.6% 89.5 107.6 85.8 77.7

1) Die Segmente wurden für das Geschäftsjahr 2023 angepasst, um die externe Berichterstattung mit den marktbedingten Veränderungen in der internen Managementstruktur und der zukünftigen strategischen Ausrichtung von Gurit in Einklang zu bringen. Profitabilität

Für das Kalenderjahr 2023 erwartet Gurit eine bereinigte Betriebsgewinnmarge von 4,0% bis 5,0%. Dies im Vergleich zu einer Betriebsgewinnarge von 2,3% im Kalenderjahr 2022. Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023, Webcast für Medien und Analysten am 4. März 2024

Gurit wird am 4. März 2024 über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 berichten und die Finanzprognose für 2024 abgeben. Um 07:00 Uhr MEZ wird eine Medienmitteilung versandt und der Geschäftsbericht 2023 online unter https://www.gurit.com/financial-reports-and-presentations/ veröffentlicht. Das Management wird die Ergebnisse auch in einem gemeinsamen Webcast für Medien und Analysten am 4. März 2024 um 09:00 Uhr MEZ erläutern und diskutieren. Bitte melden Sie sich für die Teilnahme am Q&A an, indem Sie Ihre Kontaktdaten an investor@gurit.com senden. Die Präsentationen werden in englischer Sprache gehalten und als öffentlicher Webcast unter https://www.gurit.com/financial-reports-and-presentations/ zugänglich sein. Unter derselben URL wird nach dem Live-Webcast eine On-Demand-Version verfügbar sein. Roadshow

Am Nachmittag des 4. März 2024 stehen Gurit CEO Mitja Schulz und CFO Philippe Wirth an einer Roadshow in den Räumlichkeiten der Zürcher Kantonalbank in Zürich für Investoren zur Verfügung. Für weitere Informationen: https://broker.zkb.ch/en/corporate-access/calendar. Ein Capital Markets Day für Investoren, Analysten und Vertreter der Finanzmedien wird am 9. Oktober 2024 in Zürich stattfinden. Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GURN) sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, den Formenbau für Windrotorblätter, pultrudierte Strukturprofile und Dienstleistungen in den Bereichen Core Kitting und Composite Engineering spezialisiert. Das umfassende Produktsortiment beinhaltet Strukturkernwerkstoffe, Prepregs, Werkzeugformen und Automatisierungslösungen, sowie Klebstoffe und weitere formulierte Produkte. Gurit beliefert Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, Bootsbau, Architektur und zahlreiche weitere Industriesektoren. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in Australien, China, Dänemark, Ecuador, Grossbritannien, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei und den USA.

www.gurit.com Unternehmenskommunikation Gurit-Gruppe Telefon: +41 44 316 15 50, E-Mail: investor (at) gurit.com Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Marken sind gesetzlich geschützt. Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer mit Ungewissheiten verbunden. Geschäftliche und wirtschaftliche Risiken und Entwicklungen, das Verhalten von Wettbewerbern, politische Entscheidungen und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung abweichen. Die Gurit Holding AG übernimmt daher keine Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Deutsche Übersetzung. Im Zweifelsfall gilt die englischsprachige Originalfassung.

Ende der Adhoc-Mitteilung