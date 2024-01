DJ Aktien Schweiz schwächer - Novartis nach Zahlenvorlage schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch schwächer beendet. Vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank nach Börsenschluss in Europa hielten sich die Anleger zurück. Am Nachmittag erhielt der Markt negative Impulse von der Wall Street, die vor dem Fed-Entscheid mit Verlusten startete, auch belastet von enttäuschenden Zahlen und Ausblicken aus dem Technologiesektor.

Der SMI verlor 1 Prozent auf 11.333 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Swiss-Re-Aktie. Umgesetzt wurden 29,04 (zuvor: 16,87) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten gab die Bilanzsaison die Richtung vor. Belastet wurde der SMI von Pharmaschwergewicht Novartis, dessen Kurs um 3,4 Prozent nachgab. Geschäftszahlen und Ausblick des Unternehmens hatten enttäuscht. Die ebenfalls schwergewichtete Nestle-Aktie verbilligte sich um 0,5 Prozent.

Roche legten dagegen um 0,2 Prozent zu. Der Pharmahersteller wird seine Zahlen zum vergangenen Jahr am Donnerstag vorlegen.

Aus dem SMI wird ferner ABB (-1,7%) am Donnerstag über den Geschäftsverlauf 2023 berichten. Aus der zweiten Reihe werden Zahlen von Julius Bär (-1,1%) erwartet. Hier interessieren sich Anleger besonders für Informationen zu etwaigen weiteren Abschreibungen auf das Engagement der Bank bei der insolventen Signa-Gruppe.

January 31, 2024

