The following instruments on XETRA do have their first trading 01.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.02.2024Aktien1 IT0003516066 Bolognafiere S.p.A.2 NL0015001W49 Pluxee N.V.3 CA00208E3077 ATI Airtest Technologies Inc.4 CA46125M1041 Inverite Insights Inc.5 CA59132M1086 Metalsource Mining Inc.Anleihen1 DE000A3LT431 BMW US Capital LLC2 US494553AE00 Kinder Morgan Inc.3 USJ64264AG96 Rakuten Group Inc.4 XS2760218003 DekaBank Deutsche Girozentrale5 DE000BU2D004 Deutschland, Bundesrepublik6 US494553AD27 Kinder Morgan Inc.7 XS2758114321 Compass Group PLC8 DE000DW6AA62 DZ BANK AG9 EU000A3LT492 European Investment Bank (EIB)10 BE6349638187 Argenta Spaarbank N.V.11 FR001400NNC1 Arkéa Home Loans SFH S.A.12 US482480AP59 KLA Corp.13 XS2708724096 Sunac China Holdings Ltd.14 BE0390103662 Wallonne, Région15 DE000A3LT423 BMW US Capital LLC16 DE000HLB54F1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB54E4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000NWB9122 NRW.BANK