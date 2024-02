TOKYO (dpa-AFX) - Takeda Pharmaceutical Company Limited (TKPHF.PK) Thursday said its Chief Financial Officer, Costa Saroukos has decided to leave the company on personal reasons, effective April 1, 2024.



Milano Furuta, president of Takeda's Japan Pharma Business Unit (JPBU), will succeed Saroukos, the company said in a statement.



Furuta, who joined Takeda in 2010, has served the company in different leadership roles .



