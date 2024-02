Die Aktie von Bayer hat ihre Talfahrt in den zurückliegenden Tagen nochmals beschleunigt. Erneut. Jetzt folgt eine Meldung, die Aktionäre der Leverkusener ausnahmsweise einmal gern lesen werden. Denn auch wenn bei Bayer derzeit alle Alarmleuchten hell blinken - es ist nicht alles schlecht in Leverkusen. Bayer-Aktien sind von Tag zu Tag weniger wert. Am Mittwoch erst rutschte das DAX-Papier unter die Schwelle von 30 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit November 2005. Schön schreiben kann man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...