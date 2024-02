Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Mittwoch kaum verändert geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 3.456,48 Punkten. Der ATX Prime sank um 0,02 Prozent auf 1.736,13 Zähler. Im ATX standen starken Kursverlusten von RBI nach der Vorlage von Quartalszahlen Gewinne bei OMV gegenüber. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen in engen Grenzen. Viele Anleger dürften die am Abend angesetzte Zinsentscheidung in den USA abgewartet haben. Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) verloren nach der Meldung von Ergebnissen 3,4 Prozent. Die Nettoergebnisse waren den Analysten zufolge schlechter als erwartet ausgefallen, der Dividendenvorschlag habe hingegen positiv überrascht. RBI hat 2023 ...

