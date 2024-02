Chiquita geht mit seinen Fans und allen Bananen-Liebhabern in seiner neuen Kampagne 'Pop by Nature' auf eine farbenfrohe Reise, bei der Kunst und Natur ineinander verschmelzen. Zusammen mit dem renommierten Künstler und Gründer der Happy Art Movement Romero Britto wird der lebendige und farbenfrohe Spirit von Chiquita in Szene gesetzt und lädt weltweit dazu...

Den vollständigen Artikel lesen ...