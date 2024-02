Der DAX nimmt zum Wochenende wieder Kurs auf ein neues Rekordhoch und sorgt für einen versöhnlichen Wochenausklang. Außerdem im Fokus: die Aktien von Mercedes-Benz und E.ON. Gestützt von Kursgewinnen an der Wall Street und starken Zahlen zweier US-Technologieriesen ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in den Handel am Freitag gestartet. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,75 Prozent auf 16 985,84 Punkte und nähert sich damit ...

