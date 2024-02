Lake Victoria Gold - "Der nächste Goldproduzent Tansanias"

Anzeige / Werbung

Die Analysten von Atrium Research gehen davon aus, dass Lake Victoria Gold mit Hilfe seiner Partner Barrick Gold und Taifa Group zum nächsten Goldproduzenten Tansanias wird.

Die Analysten von Atrium Research haben sich die kanadische Goldexplorations- und Entwicklungsgesellschaft Lake Victoria Gold (TSXV LVG / WKN A3E4WC), ehemals Tembo Gold, genauer angesehen, die sich auf das Wachstum und die Konsolidierung des Lake Victoria Goldfelds in Tansania konzentriert. Das Kursziel haben die Experten daraufhin auf 0,45 CAD festgesetzt, was vom aktuellen Kurs aus ein Potenzial von 131% bedeutet. Für Atrium ist Lake Victoria Gold deshalb ein "Kauf".

Wie die Analysten weiter aufführen, liege die Priorität für das Unternehmen derzeit darin, das jüngst übernommene und zu 95% bereits genehmigte Imwelo-Projekt in Produktion zu bringen. Gleichzeitig wolle LVG das äußerst aussichtsreiche Tembo Gold-Projekt weiter explorieren, das an die Bulyanhulu-Mine von Barrick Gold mit ihren rund 12 Mio. Unzen Gold grenzt.

Cashflow ab dem ersten Halbjahr 2025 geplant

Atrium Research zufolge werde das Imwelo-Projekt im ersten Halbjahr 2025 zunächst im kleinen Umfang in Betrieb gehen und Cashflow für Lake Victoria Gold generieren. Das reduziere das Verwässerungsrisiko für die Aktionäre. Mit wachsenden Ressourcen solle dann auch die Produktion ausgeweitet werden. Darüber hinaus, wird weiter ausgeführt, könne das Unternehmen auch Erz vom angrenzenden Goldprojekt Dora einbeziehen. Dieses verfüge ebenfalls über eine historische Ressource.

Abgesehen davon, so die Analysten, könnte LVGs Partnerschaft mit Barrick bei erfolgreicher Exploration des Majors dem Unternehmen Cash-Zahlungen von bis zu 45 Mio. USD bescheren, was aktuell nicht eingepreist sei. Und auch die Zusammenarbeit mit der Taifa Group und Milliardär Rostam Aziz halte viel Vorteile für LVG bereit und senke das Risiko in Bezug auf die Wiederaufnahme der Produktion.

Weitere Akquisitionen geplant

LVG wolle auch weiterhin auf Akquisitionskurs bleiben, so die Analysten weiter, und einen so großen Teil der die Projekte umgebenden Ländereien konsolidieren wie möglich. Damit wolle das Unternehmen seinen Aktionären Wachstumspotenzial bieten, während Imwelo in Produktion geht. Nach Ansicht von Atrium haben die Unterstützung von Barrick durch eine Beteiligung am Unternehmen sowie die jüngst mit der Taifa Group geschlossene Partnerschaft das Entwicklungsrisiko für Imwelo erheblich reduziert. Diese Kooperationen würden zudem zeigen, dass diese Branchengrößen von Lake Victoria Gold überzeugt sind.

Starkes Management-Team

Wie Atrium weiter ausführt, wird Lake Victoria Gold von einem starken Management-Team, Board of Directors und Partnern geführt, die zusammen über 60% der Aktien halten - und damit hoch motiviert seien, Aktionärswert zu schaffen.

Entsprechen nehmen die Analysten von Atrium Research ihre Berichterstattung zu Lake Victoria Gold mit dem Rating "Kauf" und einem Kursziel von 0,45 CAD pro Aktie auf. Als mögliche Auslöser für weitere Kursanstiege sehen die Experten zum einen die Fertigstellung einer ersten Ressourcenschätzung für das Goldprojekt Tembo an, die sie für das erste Quartal dieses Jahres erwarten. Darüber hinaus sei das ganze Jahr über mit Neuigkeiten zu Fusionen und Akquisitionen sowie Bohrergebnissen zu rechnen und mit dem Erreichen wichtiger Meilensteine in der Entwicklung von Imwelo, so Atrium. Das LVG-Team habe deutlich gemacht, so die Analysten weiter, dass der aktuelle Zustand des Unternehmens nur die Spitze des Eisbergs darstelle, da man auf eine "neue Welle von Wachstum und Konsolidierung in Tansania" ausgerichtet sei.

