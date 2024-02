Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nvidia ist auch am Freitag weiter durchgestartet. Die US-Amerikaner haben den Wert um fast 2 % nach oben geschoben. Damit gelingt Nvidia ein Schritt in die richtige Richtung - die Rekordkurse eröffnen ganz neue Chancen. Auf diesem Niveau, das die Aktie erreicht hat, wird kein Investor mehr im Minus sein. Der Verkaufsdruck dürfte also recht gering sein. Die Kursziele der Analysten [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...