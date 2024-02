Die BASF-Aktie hat sich am Freitag von erschütternden Anschuldigungen bezüglich Menschenrechtsverletzungen abgekoppelt und notierte zuletzt deutlich im Plus. Nachdem mehrere Medien die fragwürdigen Geschäftspraktiken des Chemie-Riesen in China enthüllten, ringen Anleger mit der Herausforderung, ethische Grundsätze und Gewinnabsichten in Einklang zu bringen.Der deutsche Chemie-Gigant BASF sieht sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...