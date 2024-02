Unterföhring (ots) -4. Februar 2024. Hier wurde kein Punkt verschenkt. Bausa und Emilio Sakraya kämpfen am Samstagabend live bei "Schlag den Star" ehrgeizig um jedes Spiel. Immer wieder kämpfen sie sich an den jeweils Vorne-Liegenden heran. Nach 14 intensiven Spielen entscheidet Bausa "Schlag den Star" in einem Konditions- und Reaktionsduell mit 74:31 Punkten für sich.Stark: Insgesamt verfolgen 4,8 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star". Das Duell sehen 7,8 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).Bausa hat sein eigener Sieg überrascht: "Es war mega intensiv. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Viel mehr als ich gedacht habe. Deswegen konnte ich mich auch so gut reinkämpfen. Ich habe es sehr genossen. Emilio war ein sehr fairer, starker Gegner und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich gewonnen habe. Aber es ist geil!"Emilio Sakraya erfüllte sich einen Kindheitstraum: "Für mich war das eine Lebenserfahrung, die ich nie vergessen werde. Ich gucke 'Schlag den Star' seit ich klein bin. Ich wollte schon immer in der Sendung sein. Und ich kann jedem Kind da draußen, das sich denkt 'das würde ich locker schaffen', nur sagen: Nein! Es ist hart. Dieser Fokus, den man behalten muss, die Konzentration, diese verschiedenen Spiele und das Umdenken. Das ist hart."Am Samstag, 30. März, treten die Comedians Kaya Yanar und Paul Panzer bei "Schlag den Star" live gegeneinander an.Bausa gegen Emilio Sakraya - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Teppich verlegenEmilio und Bausa sollen einen 30-Kilogramm-schweren Teppich umdrehen, so dass die Ecken auf vorgegebenen Markierungen liegen. Wer hat die bessere Technik? Emilio setzt sich am Teppich durch. 1:0 für den Schauspieler.Spiel 2 - HochwerfenDie Gegner werfen Sandsäckchen auf eine Pyramide, die unter der Studiodecke schwebt. Das Spiel gewinnt, wessen Wurfgeschoss auf einer höheren Stufe liegen bleibt. Nach anfänglichem Rückstand holt Emilio gut auf, Bausa ist trotzdem erfolgreicher. Er holt sich zwei Punkte und geht mit 2:1 in Führung.Spiel 3 - SongtexteElton zeigt den zwei Spielern einen Songtext in dem Worte fehlen. Bausa und Sakraya müssen abwechselnd die richtigen Worte nennen. Wer ist textsicherer? Emilio kann wieder punkten. Sakraya führt mit 4:2.Spiel 4 - 7-Meter-WerfenEin Klassiker im Handball-Sport. Im Wechsel werfen Bausa und Emilio Sakraya sieben Meter, während der andere versucht den Ball zu halten. Trotz Fehler im letzten Wurf entscheidet Emilio das Spiel für sich. Er führt mit 8:2.Spiel 5 - Schnips-DuellDie Gegner schnipsen abwechselnd mit kleineren Spielsteinen auf eine Scheibe. Wer mit seinem Schnipser die Scheibe in Ziel befördert, gewinnt. Nach einem taktischen Fehler Emilios geht das Spiel an Bausa. Er verkürzt auf 8:7 für Sakraya.Spiel 6 - Entweder, oder?Elton zeigt den Gegnern ein Foto, das sie einem von zwei übergeordneten Begriffen zuordnen müssen - entweder, oder? Hier kann Bausa wieder punkten. Der Rapper geht in Führung mit 13:8.Spiel 7 - Broomball"Das klingt witzig", freut sich Emilio über das Außenspiel. Mit Bowlingschuhen spielen die beiden Gegner auf einer Eisfläche "Hockey". Der Schläger allerdings hat Ähnlichkeit mit einem Besen. Im Sudden Death entscheidet Bausa das dritte Spiel in Folge für sich. Er baut seinen Vorsprung auf 20:8 weiter aus.Spiel 8 - TretathlonEine Mischung aus Kartfahren und Schießen. Mit einem Tret-Auto fahren die beiden Gegner eine Runde im Parcours, anschließend schießen sie auf eine Zielscheibe. Nach fünf Treffern dürfen sie weitermachen. Wer ist schneller? Wer hat die ruhigere Hand? Bausa findet besser ins Spiel. Auch Tretathlon kann der Rapper für sich entscheiden. 28:8 steht es für Bausa.Spiel 9 - Am Rad drehenIm Studio steht ein Glücksrad - vertikal aufgestellt. Emilio und Bausa drehen so an dem Rad, so dass es erst eine, dann zwei, dann drei usw. Umdrehungen macht. Es geht darum, seine Kraft richtig einzuschätzen und einzusetzen. Auch am Rad hat Bausa einen Lauf. Er vergrößert seinen Vorsprung auf 37:8.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenDas Spiel mit dem roten Sakko hat schon Legenden-Status. Den könnte Bausas Durchmarsch bei "Schlag den Star" auch erreichen. Er gewinnt auch dieses Spiel. Es steht 47:8 für den Rapper.Spiel 11 - KaratonJe acht Kartons stehen vor Bausa und Emilio übereinandergestapelt im Studio. Sie sollen die mittleren sechs Kartons so wegschlagen, dass am Ende der oberste und der unterste Karton aufeinanderliegen. Emilio ist wieder da. Er findet die richtige Technik und gewinnt souverän das Spiel. Der Schauspieler verkürzt auf 47:19.Spiel 12 - LuftschlangenMöge die Party beginnen. Die beiden Gegner sollen Luftschlagen so über eine aufgehängte Stange pusten, dass sie darauf hängenbleiben. Auch das liegt Emilio. Er holt weiter auf. Es steht 47:31 für Bausa.Spiel 13 - Städte findenAuf dem Spielpult erscheint ein Kartenausschnitt. Die Gegner können auf der Karte umherscrollen. Elton nennt Bausa und Emilio eine Stadt, die sind auf der Karte finden sollen. Bausa schlägt sich souverän. Er baut seine Führung auf 60:31 aus.Spiel 14 - AusbuzzernMatchball-Spiel für Bausa. Auf vier Kästen leuchten abwechselnd und in beliebiger Reihenfolge Lichter auf, die ausgebuzzert werden müssen. Wer schafft schneller mehr Lichter? Hier sind Reaktion und Kondition gefragt. Beide Gegner kämpfen wie Löwen. Bausa jedoch erfolgreicher. Er gewinnt Spiel 14 und damit "Schlag den Star" mit 74:31 Punkten.