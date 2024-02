Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Valneva hat auch am Freitag an den Börsen noch einmal nachgegeben. Das verheißt nichts Gutes. Denn der Titel hat damit -8 % in einer Woche hinnehmen müssen. Die Statistik ist sogar noch schwächer. Denn seit 1. Januar hat Valneva massive -25 % verloren. Nun sieht es so aus, als sei die Aktie am Markt nicht mehr so gut zu [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...