Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kooperation/Absichtserklärung

Xlife Sciences AG erweitert die Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde von Abu Dhabi und geht Partnerschaften mit Thermo Fisher Scientific und Masdar City ein



05.02.2024 / 07:00 CET/CEST





Die Xlife Sciences AG freut sich, die Erweiterung seiner bestehenden Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde von Abu Dhabi bekannt zu geben, zu der nun auch Thermo Fisher Scientific und Masdar City gehören. Diese erweiterte Partnerschaft baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit auf, die 2023 initiiert wurde, und stärkt weiterhin die Stellung von Abu Dhabi als globales Zentrum fu¨r Gesundheitswesen und Lebenswissenschaften. Die Vereinbarung (MoU) geht u¨ber die anfängliche Zusammenarbeit hinaus und integriert nun auch die Expertise von Thermo Fisher Scientific entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungskette sowie die nachhaltige Infrastruktur von Masdar City. Diese strategische Allianz repräsentiert einen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung von Innovationen in den Lebenswissenschaften, klinischer Forschung und Unternehmertum. Zu den wichtigsten Aspekten der erweiterten Partnerschaft gehören: Auf einem starken Fundament aufbauen: Nutzung der bestehenden Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde von Abu Dhabi, um umfassendere Lösungen im Bereich der Lebenswissenschaften zu bieten. Unterstu¨tzung von Laborbedarf und Infrastruktur: Durch die Beteiligung von Thermo Fisher Scientific ist der Zugang zu erstklassiger Unterstu¨tzung von fru¨hen Phasen bis hin zu klinischen Studien gesichert, während Masdar City eine nachhaltige Infrastruktur bietet, die Innovationen fördert. Vielfältige Expertise fu¨r ganzheitliche Entwicklung: Jeder Partner spielt eine wesentliche Rolle und bietet entscheidende Beiträge von der Regulierung des Gesundheitssystems u¨ber wissenschaftliche Ressourcen bis hin zur umweltfreundlichen Stadtentwicklung. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, kommentiert: «Diese Partnerschaft markiert nicht nur einen bedeutenden Meilenstein fu¨r die Xlife Sciences AG, sondern auch fu¨r die globale Gemeinschaft der Wissenschaft. Indem wir unsere Stärken mit denen unserer geschätzten Partner kombinieren, setzen wir einen neuen Maßstab fu¨r Innovation, Forschung und nachhaltige Entwicklung im Sektor der Lebenswissenschaften.» Xlife Sciences AG verpflichtet sich zu dieser robusten Zusammenarbeit, die eine Zukunft voller bahnbrechender Entdeckungen und Fortschritte in den Gesundheitstechnologien verspricht. Diese Allianz bietet Investoren eine einzigartige Gelegenheit, sich mit zukunftsorientierten Technologien an der Spitze der Innovation in den Lebenswissenschaften zu engagieren. Finanzkalender Geschäftsbericht 2023 23. April 2024 Generalversammlung 2024 20. Juni 2024 Halbjahresbericht 2024 19. September 2024

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch U¨ber das Department of Health Abu Dhabi



Die Gesundheitsbehörde (Department of Health) von Abu Dhabi ist die regulierende Behörde des Gesundheitssektors im Emirat Abu Dhabi und gewährleistet hervorragende Gesundheitsversorgung fu¨r die Gemeinschaft. Weitere Informationen unter https://www.doh.gov.ae/en U¨ber Thermo Fisher Scientific



Thermo Fisher Scientific ist ein multinationales Unternehmen, das eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen fu¨r wissenschaftliche Forschung, Gesundheitswesen und Laborbetrieb weltweit anbietet. Weitere Informationen unter https://www.thermofisher.com/ U¨ber Masdar City



Masdar City ist eine wegweisende nachhaltige städtische Gemeinschaft, die neue Maßstäbe setzt in Bezug auf wie Menschen leben, arbeiten, lernen und spielen, und sie fördert ein blu¨hendes Ökosystem fu¨r Innovationen. Weitere Informationen unter https://masdarcity.ae/ Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



