Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone, Q3-Umsatz 19:00 Uhr, Deutschland: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Eschborn 21:30 Uhr, Großbritannien: Manchester United, außerordentliche Hauptversammlung Italien: UniCredit, Jahreszahlen Niederlande: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen Schweden: Nordea Bank, Jahreszahlen USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen USA: McDonald's, Q4-Zahlen USA: Caterpillar, Q4-Zahlen Konjunkturdaten 01:30 Uhr, Japan: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 Uhr, China: …