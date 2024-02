Für die Renault-Aktie geht es an der Euronext in Paris zum Wochenauftakt stark nach oben. Grund für die Kursgewinne beim französischen Autobauer sind Spekulationen, wonach der Autobauer Stellantis am kleineren Konkurrenten interessiert sein könnte. Finanztreff.de beleuchtete die Gerüchte sowie die Kursentwicklung beider Auto-Aktien.Renault hat sich vor Kurzem dazu entschieden, den Börsengang seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...