he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.02.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2024



ISIN Name

CA74738R1047 Q4 INC.

SE0015661152 HAMLET BIOPHARMAAB B O.N.

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken