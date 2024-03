Q4 Inc. ("Q4" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass Donna de Winter nach einer glänzenden Karriere beim Unternehmen von ihrer Position als Chief Financial Officer von Q4 zurücktreten wird. Donna kam 2019 zu Q4 und hat während ihrer Amtszeit als CFO und COO bedeutende Beiträge zur Strategieplanung, Finanzverwaltung und Geschäftsentwicklung des Unternehmens geleistet. Sie leitete erfolgreich die Börsennotierung des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange und zuletzt die Übernahme des Unternehmens durch Sumeru Equity Partners im Februar 2024. Donna verlässt Q4 in einer starken Position für das zukünftige Wachstum des Unternehmens. Mit Donnas geplantem Eintritt in den Ruhestand hat Q4 Leslie Westhaver mit Wirkung zum 1. April 2024 zur neuen Chief Financial Officer berufen.

"Wir sind Donna sehr dankbar für ihr Engagement und ihre Führungsqualitäten im Unternehmen", sagte Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4 Inc. "Donna war in mehreren Kapiteln der Q4-Geschichte meine Partnerin, und ich habe ihre Führungsqualitäten, ihre unternehmerischen Fähigkeiten und ihr operatives Fachwissen während des gesamten Werdegangs unseres Unternehmens sehr geschätzt. Im Namen der gesamten Belegschaft von Q4 danken wir Donna und wünschen ihr alles Gute für ihren Ruhestand."

Heaps fuhr fort: "Wir heißen Leslie als neue CFO bei Q4 willkommen. Sie tritt mit einem starken Hintergrund in den Bereichen Investmentbanking, Private Equity, Unternehmensfinanzierung und M&A in unser Unternehmen ein. Ihre Erfahrung in der Arbeit mit wachstumsstarken, akquisitionsorientierten Unternehmen wird eine willkommene Ergänzung für unser Team in den Bereichen Finanzen, FP&A und Executive Leadership sein. Darüber hinaus passen Leslies sportlicher Hintergrund, ihre Fokussierung auf Leistung und ihre entschiedene Kundenorientierung genau in unsere Unternehmenskultur, und wir können es kaum erwarten, sie in unser Team aufzunehmen."

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren. Die Q4-Plattform erleichtert Interaktionen auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige ganzheitliche Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für mehr als 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeiter gefördert werden und sich weiterentwickeln können. Q4 ist in Toronto ansässig und verfügt über Büros in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.q4inc.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

