Die Berufung der neuen Marketingleiterin unterstreicht die Ausrichtung des Unternehmens auf die Neudefinition der Investor-Relations-Branche als führende IR-Ops-Plattform

Q4 Inc. ("Q4" oder "das Unternehmen"), die IR-Ops-Plattform, gibt mit Stolz die Berufung von Courtney Austermehle zur Chief Marketing Officer ("CMO") mit Wirkung vom 13. Mai 2024 bekannt.

"Wir freuen uns, Courtney als Chief Marketing Officer und Mitglied im Führungskräfteteam von Q4 willkommen zu heißen", sagte Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4 Inc. "Courtney bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung auf dem Gebiet des Go-to-Market-Wachstums sowie SaaS-Expertise mit und ist stark auf Best Practices in der Führung von Unternehmensorganisationen fokussiert. Ihr umfassendes Wissen im gesamten Marketingbereich wird eine willkommene Ergänzung für das Team sein, und wir sehen gespannt den neuen Möglichkeiten entgegen, die ihre Führungsrolle dem Unternehmen bieten wird."

"Ich freue mich sehr, zu Q4 zu kommen und damit Teil des Unternehmens zu werden, das die Investor-Relations-Branche ganz neu definiert", merkte Courtney Austermehle an. "Ich freue mich darauf, bei einem marktführenden Anbieter von IR-Lösungen nicht nur mit den besten Investor-Relations-Produkten zu arbeiten, sondern auch Teil einer preisgekrönten Kultur mit fantastischen Teammitgliedern zu werden."

Über Courtney Austermehle

Frau Austermehle verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung von globalen Wachstumsanstrengungen für SaaS-Unternehmen sowie über einschlägige Kompetenzen in der Umsatzsteigerung und der Bildung von erfolgreichen Teams. Zuletzt war Courtney als Chief Marketing Officer für Constructor tätig, eine KI-gestützte Product-Discovery-Plattform für E-Commerce-Händler. Darüber hinaus war Frau Austermehle in Führungspositionen bei Salsify, einer Plattform für Product Experience Management (PXM), und Brandwatch, einer Plattform für Consumer Intelligence und Social Media Management, tätig. Courtney hat ihren Bachelor-Abschluss in Kommunikation und Journalismus an der Penn State University erworben.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. ist die erste IR-Ops-Plattform mit dem weltweit größten Satz an proprietären Investorendaten, die speziell entwickelt wurde, um Hindernisse zwischen öffentlichen Unternehmen und ihren Investoren zu beseitigen. Q4 gibt Verantwortlichen für Investorenbeziehungen und ihren Teams die Werkzeuge an die Hand, um Investoren zu gewinnen, zu verwalten und zu verstehen alles an einem Ort. Die KI-gestützte IR-Ops-Plattform von Q4 bietet ein einfaches, aber leistungsfähiges IR-Website-Management-System, eine reibungslose Veranstaltungssoftware, eine robuste Analyse-Engine, ein optimiertes Investoren-CRM und Shareholder Intelligence mit verbesserten Metriken, um die Strategien zur Investorenansprache zu verbessern. Q4 liefert die Daten, Einblicke und Workflows, die IR-Teams die Möglichkeit geben, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Strategie, Beziehungen und die Steigerung der Spitzenbewertungen für ihre Unternehmen.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 pflegt eine preisgekrönte Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, Kanada, mit Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter www.q4inc.com.

