Ein KI-gesteuerter Technologie-Stack, der IR-Führungskräfte (IR Investorenbeziehungen) ganzheitlich mit Daten, Erkenntnissen und intelligenten Workflows ausstattet, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen

Q4 Inc. ("Q4" oder "das Unternehmen") definiert Investorenbeziehungen mit der IR-Ops-Plattform neu und bietet seinen Kunden ein differenziertes Erlebnis mit nahtlosen Workflows und überlegenen Erkenntnissen, die durch sichere und private KI unterstützt werden. Q4 ist die einzige End-to-End-IR-Ops-Plattform, die IR-Führungskräfte in die Lage versetzt, sich auf die Strategie, den Aufbau von Investorenbeziehungen und die Förderung von Premium-Bewertungen zu konzentrieren.

Als erste IR-Ops-Plattform macht Q4 Schluss mit stümperhaften IR-Lösungen, indem es sichere KI einsetzt, um intelligente Arbeitsabläufe zu schaffen, die lästige administrative Aufgaben beseitigen, die, wenn sie falsch gehandhabt werden, erhebliche Auswirkungen auf Verantwortliche für Investorenbeziehungen und das Unternehmen haben können. Durch den Einsatz von KI gewährleistet Q4 die genaue und effiziente Erledigung dieser Aufgaben und gibt den IR-Teams die Möglichkeit, sich auf ihre strategischen Prioritäten zu konzentrieren. Vorbei sind die Zeiten unzusammenhängender Lösungen, denen es an Interoperabilität mangelt und die die IR-Leiter mit unvollständigen und unzusammenhängenden Daten zurücklassen. Mit einer anpassbaren Benutzeroberfläche, die auf dem weltweit größten Satz an proprietären Investorendaten basiert, ist nun alles, was ein IR-Team benötigt, auf einer einzigen Plattform verfügbar, die durch KI-Integration die Effizienz maximiert.

"Unsere umfassende Erfahrung im Bereich IR, einschließlich unserer Zeit als börsennotiertes Unternehmen, ermöglicht es uns, die Herausforderungen der Investorenbeziehungen und deren Bewältigung genau zu verstehen", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Die IR-Ops-Plattform wurde gezielt und sicher als All-in-One-Lösung entwickelt, bei der KI im Vordergrund steht, damit IR-Teams effizienter und effektiver arbeiten und letztlich dazu beitragen können, die Bewertungen ihrer Unternehmen zu steigern."

Mit dem AI Earnings Co-Pilot hat die Zukunft der IR begonnen. Er bietet eine durch KI beschleunigte Ergebnisvorbereitung, indem er maßgeschneiderte erste Entwürfe von Ergebnisskripten aus früheren Pressemitteilungen und Ergebnissen generiert, ohne Datenschutz- oder Sicherheitsbedenken. Verantwortliche für Investorenbeziehungen können mit dem KI Performance Dashboard neue Einblicke in ihr IR-Programm gewinnen, indem sie wichtige Einblicke von Peers an einem zentralen Ort zusammenfassen, einschließlich prägnanter Zusammenfassungen von Gewinnmitteilungen, Nachrichten und Aktienbewegungen.

Vernetzte Daten, die einzelne IR-Lösungen vereinheitlichen, bieten Frühindikatoren und Einblicke in potenzielle Investoren, aktuelle Aktionäre und Aktivisten, so dass IR-Teams zuversichtlich handeln und mit hochwertigen Investoren in Kontakt treten können. IR-Teams sind in der Lage, wiederkehrende Teilnehmer über ihre Gewinnereignisse hinweg mit einem beispiellosen Zugang zu Analysen sofort zu identifizieren, wodurch sich neue Möglichkeiten für Engagement und gezielte Ansprache ergeben. Dank der vereinfachten Verwaltung des Lebenszyklus von Unternehmensgewinnen werden Website-Updates 16 Mal schneller veröffentlicht als bei der Konkurrenz, und die Zuverlässigkeit der Plattform liegt bei 99 %, wodurch ein vertrauenswürdiges und intelligentes digitales Ziel für Investoren geschaffen wird.

"Durch die Schaffung einer einzigen, leistungsstarken Plattform für Investorenbeziehungen erhöhen wir den Wert, den wir unseren Emittenten und Agenturkunden bieten, und ermöglichen ihnen, ihre IR-Strategien mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision erfolgreich umzusetzen", so Heaps. "Wir sind stolz darauf, an der Spitze der Innovation im IR-Bereich zu stehen, und wir engagieren uns dafür, IR-Teams zum Erfolg zu verhelfen."

Die IR-Ops-Plattform von Q4 ist ab dem 16. April 2024 für alle Kunden und Interessenten von Q4 verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine Demo anzufordern, besuchen Sie bitte www.q4inc.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. ist die erste IR-Ops-Plattform mit dem weltweit größten Satz an proprietären Investorendaten, die speziell entwickelt wurde, um Hindernisse zwischen öffentlichen Unternehmen und ihren Investoren zu beseitigen. Q4 gibt Verantwortlichen für Investorenbeziehungen und ihren Teams die Werkzeuge an die Hand, um Investoren zu gewinnen, zu verwalten und zu verstehen alles an einem Ort. Die KI-gestützte IR-Ops-Plattform von Q4 bietet ein einfaches, aber leistungsfähiges IR-Website-Management-System, eine reibungslose Veranstaltungssoftware, eine robuste Analyse-Engine, ein optimiertes Investoren-CRM und Shareholder Intelligence mit verbesserten Metriken, um die Strategien zur Investorenansprache zu verbessern. Q4 liefert die Daten, Einblicke und Workflows, die IR-Teams die Möglichkeit geben, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Strategie, Beziehungen und die Steigerung der Spitzenbewertungen für ihre Unternehmen.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 pflegt eine preisgekrönte Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, Kanada, mit Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter www.q4inc.com.

