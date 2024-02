© Foto: Sven Hoppe - picture alliance



Das am Montag durch Reuters bekanntgewordene Gerücht über eine Übernahme von Morphosys hat sich bestätigt: Der Schweizer Pharmakonzern Novartis wird die deutsche Biotech-Hoffnung für 2,7 Milliarden Euro übernehmen.Gerücht bestätigt - Novartis schlägt zu Das heißeste Gerücht am deutschen Markt war am Montag die Spekulation um eine mögliche Übernahme von Morphosys durch Novartis, die Aktie kletterte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters um über 35 Prozent. Inwischen haben sich die Gerüchte bestätigt: Morphosys wird verkauft! Eine Übernahmeschlacht wird es allerdings nicht geben, denn Novartis und Incyte, der US-Pharmakonzern soll ebenfalls an einer Übernahme interessiert gewesen …