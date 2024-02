Stäfa - Der Sensorenhersteller Sensirion plant einen Ausbau seiner Produktionskapazitäten im ungarischen Debrecen um rund 5000 Quadratmeter. Dies habe aber keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der Schweiz, denn auch hier sei ein Ausbau der Kapazitäten geplant. Die erste Ausbauphase in Ungarn soll bis zum vierten Quartal 2024, die zweite dann bis zum ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...