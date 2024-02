Über Wochen dümpelte der Kurs der Synbiotic-Aktie (WKN: A3E5A5) entlang der 3 €-Marke. Doch seit Mitte Januar ist das Papier des deutschen Cannabis-Unternehmens völlig entfesselt. In den letzten drei Wochen verzweieinhalbfachte sich der Aktienkurs. Was steckt hinter dem jüngsten Höhenflug von Synbiotic? Synbiotic vorgestellt Die Synbiotic Group ist der führende Hanfverarbeiter in Deutschland. Das Unternehmen betreibt CBD-Produktions- und Extraktionsanlagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...