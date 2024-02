Automobili Pininfarina startet mit mehreren Auszeichnungen für sein Design in das Jahr 2024

PURA Vision erhält Silber in der Kategorie Conceptual Products/Automotive & Transport Product Design bei den International Design Awards

Automobili Pininfarina wird vom LUXlife Magazine zum "Luxury Electric Performance Car Manufacturer of the Year 2024" ernannt

Battista Edizione Nino Farina zum besten Elektro-Hypercar beim Robb Report Monaco & Côte d'Azur Car of the Year 2024 gekürt

Die vollständige Materialsammlung zur Unterstützung dieser Mitteilung finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/kuwgeeqbjrtqmgxhmedrr/h?rlkey=ltxgktw1kpwvumpntnsb4gi80&dl=0)

CAMBIANO, Italien, Feb. 07, 2024auf.

Das LUXlife Magazine hat Automobili Pininfarina bei seinen jährlichen Auszeichnungen zum "Luxury Electric Performance Car Manufacturer of the Year 2024" gekürt.

Mit den LUXlife Awards werden die unvergleichlichen Leistungen und die außergewöhnliche Kreativität in der Welt des Luxus gefeiert. Sie ehren die führenden Köpfe und Pioniere, die die Exzellenz in der Branche neu definieren und höhere Standards für Raffinesse und Eleganz setzen. Automobili Pininfarina war ein Gewinner in der Kategorie "Leaders in Luxury".

Es folgte ein weiterer Sieg für das PURA Vision Designkonzept, das bei den 2024 International Design Awards mit Silber in der Kategorie Conceptual Products/Automotive & Transport Product Design ausgezeichnet wurde.

PURA Vision steht für den Beginn einer bahnbrechenden Ära für elektrische Luxusfahrzeuge und stammt aus der Feder von Chief Design Officer Dave Amantea. Die Studie wurde 2023 auf der Monterey Car Week enthüllt.

Dave Amantea, Chief Design Officer, dazu:"Unsere PURA-Designphilosophie steht für Schlichtheit und zeitlose Schönheit, die in jedem Modell von Automobili Pininfarina zum Ausdruck kommt. Die elegante Silhouette und die dramatischen Proportionen bringen diese Sprache beim PURA Vision zum Ausdruck, der hier als erstes elektrisches Luxus-Nutzfahrzeug (e-LUV) seiner Art vorgestellt wird."

Die Prinzipien der PURA-Philosophie, die von Automobili Pininfarina ins Leben gerufen wurden, transformieren die DNA der ikonischen Modelle aus der Vergangenheit von Pininfarina SpA, um die Zukunft zu definieren, indem sie die Inspiration von ikonischen klassischen Autos mit futuristischen Elementen verbinden.

Inspiriert von klassischen Proportionen und exquisiten Details, präsentiert PURA Vision eine elegante Silhouette mit kühnen Proportionen von der Fahrerkabine bis zum Fahrzeugende, die zeitlose Schönheit mit exquisiten Details verbinden und eine dynamische Identität mit unverwechselbarer Präsenz schaffen. Zu den herausragenden Merkmalen gehören das schmale Glashaus und die dreifach zu öffnenden, säulenlosen Türen, die einen hervorragenden Zugang zu seinem anspruchsvollen Innenraum ermöglichen.

Erst kürzlich wurde der Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina beim Robb Report Monaco & Côte d'Azur Car of the Year 2024 zum besten elektrischen Hypercar gekürt. Er wurde beim Goodwood Festival of Speed 2023 vorgestellt und ist eine Hommage an die Rennsportlegende Nino Farina - Neffe des Firmengründers Battista "Pinin" Farina und erster Formel-1-Weltmeister.

Jedes der fünf einzigartigen Exemplare weist ein exquisites Detail auf, das auf einen anderen Meilenstein in Ninos Rennkarriere verweist. Die Sonderlackierung in Rosso Nino wird durch eine spezielle Lackierung der unteren Karosserie in Bianco Sestriere und Iconica Blu ergänzt. Das Außendesign wird durch die 10-Speichen-Leichtmetallfelgen Glorioso in Satin Gold vervollständigt.

Pressekontakte

Duncan Forrester

Chief Communications Officer

(Mobil) +49 (0) 171 265 4094

d.forrester@automobili-pininfarina.com (mailto:d.forrester@automobili-pininfarina.com) Akira Shinonuma

Communications Manager

(Mobil) +49 (0) 1511 0949270

a.shinonuma@automobili-pininfarina.com (mailto:a.shinonuma@automobili-pininfarina.com)

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER

https://automobili-pininfarina.com/media-hub

ANMERKUNGEN DER REDAKTION

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina hat seinen operativen Hauptsitz in München, Deutschland, mit einem Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich der Luxus- und Premium-Automobilmarken. Der Battista hyper GT und alle zukünftigen Modelle werden unter dem Markennamen Pininfarina in allen wichtigen Märkten der Welt verkauft. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Erlebnisse für die führenden Geschmacksbildner der Welt zu entwerfen. Automobili Pininfarina GmbH ist eine 100-prozentige Beteiligung von Mahindra & Mahindra Ltd. nach der Unterzeichnung eines Markenlizenzvertrags zwischen Pininfarina S.p.A. und Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. spielt eine einflussreiche Rolle bei der Unterstützung von Design- und Produktionskapazitäten auf der Grundlage seiner einzigartigen 94-jährigen Erfahrung bei der Herstellung vieler der weltweit bekanntesten Automobile.