Eine weitere große Hotelkette hat eine Zusammenarbeit mit Tesla angekündigt, um an ihren Häusern in den USA Lademöglichkeiten für Elektroautos bereitzustellen. Hotels der Marken Radisson, Cambria, Comfort, Country Inn & Suites, Quality Inn und anderer Choice-Marken in den gesamten USA sollen Teslas Universal Wall Connector angeboten werden. Geplant sind pro teilnehmendem Hotel mindestens vier Ladegeräte. Um eines der Hotels mit Ladestationen zu finden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...