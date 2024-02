Die Kooperation ermöglicht es den Kunden von KPS aus der Einzelhandelsbranche, ihre Websites im Hinblick auf Skalierbarkeit, Innovationen und Verbrauchernachfrage zu modernisieren

Edgio, die Plattform der Wahl für Geschwindigkeit, Sicherheit und Einfachheit im Netzwerk-Edge-Bereich, meldete heute den Start einer Kooperation mit KPS, dem führenden Partner für kundenorientierte Geschäftstransformation. KPS ist bekannt für die Implementierung erstklassiger, agiler Technologien, die die Konversionsrate von Websites, die Kundenbindung und den Umsatz pro Kunde steigern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240207816597/de/

Um den zunehmend anspruchsvolleren Erwartungen der Kunden gerecht zu werden, benötigen die Kunden von KPS aus der Einzelhandelsbranche Flexibilität, Skalierbarkeit, Agilität, kurze Markteinführungszeiten und Kosteneffizienz, wie sie eine Composable Web Architecture bietet. Composable Commerce basiert auf einer modularen Strategie, dank der Markenunternehmen erstklassige Lösungen auswählen und ein Technologiepaket an die eigenen Anforderungen anpassen können, das ihren individuellen geschäftlichen Anforderungen besser gerecht wird.

Nachdem sich KPS auf dem Markt nach einem passenden Technologiepartner umgesehen hatte, entschied sich das Unternehmen für Edgio, um die Weiterentwicklung von Composability für seine Kunden beschleunigen zu können. Die Lösung Sites von Edgio ermöglicht Unternehmen die einfache Entwicklung von Front-End-Anwendungen für den Netzwerk-Edge-Bereich unter Verwendung von mehr als 40 Frameworks mit automatischer Bereitstellung.

Die patentierte iterative Migrationsstrategie von Edgio wird es KPS nun ermöglichen, die Anwendungen ihrer Kunden so weiterzuentwickeln, dass sie nach und nach immer mehr der Headless-Struktur entsprechen und mehr Composability unterstützen, anstatt dies durch kostspielige einmalige Implementierungen zu realisieren. Dies liefert in jeder Phase einen höheren Mehrwert und mehr Rentabilität.

Zusätzlich zu den Headless-Funktionen sind alle Funktionen der Edgio Applications Platform (dynamisches Caching, Echtzeit-Überwachung der Customer Experience, vorausschauendes Prefetching und erstklassige Sicherheitslösungen) über Festpreispakete leicht zugänglich. Diese können zu einem für alle Kunden angemessenen Einstiegspreis erworben werden. Für KPS ist dies ein ganz entscheidender Vorteil, da das Unternehmen seinen Kunden ein wettbewerbsfähiges Preismodell anbieten kann, das mit deren geschäftlichem Wachstum mitwächst.

"Diese für KPS sehr spannende Kooperation baut auf unseren Grundsätzen Qualität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit auf und ermöglicht es uns, kompatiblere und zukunftssichere Lösungen anzubieten. Unsere Kunden erhalten Zugang zu richtungsweisenden Sicherheits- und Online-Funktionen", so Tim Hillman, CTO (UK) von KPS. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Edgio und seinem Team hochqualifizierter, erfahrener Sicherheits- und Anwendungsexperten. Ihr unermüdlicher Einsatz für KPS und unsere Kunden zeigt sich in ihrem außergewöhnlichen Engagement und in ihrer geleisteten Unterstützung. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau unserer vertrauensvollen Partnerschaft und sind gespannt auf die innovativen Lösungen, die Edgio unseren Kunden in Zukunft bereitstellen wird."

"KPS kann mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung einzigartiger digitaler Lösungen und herausragender Kundenerlebnisse vorweisen und ist dafür bekannt, Unternehmen bei der Implementierung modernster Technologien zu unterstützen", so Emma Whitmore, Group Vice President für EMEA bei Edgio "Wir freuen uns auf die Kooperation mit KPS, um leistungsstarke, markenbildende Erlebnisse zu schaffen, die die Kunden von KPS begeistern werden. Durch die Kombination unserer Sicherheits- und Leistungstechnologie mit dem Branchen-Know-how und dem Engagement von KPS für erfolgreiche Transformationen können die Kunden von KPS aus der Einzelhandelsbranche Innovationen schaffen und sich rasch an veränderte geschäftliche Anforderungen anpassen."

Über Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) hilft Unternehmen, Online-Erlebnisse und -Inhalte schneller, sicherer und mit mehr Kontrolle bereitzustellen. Sein entwicklerfreundliches, global skaliertes Edge-Netzwerk bietet in Kombination mit vollständig integrierten Anwendungs- und Medienlösungen eine einzige Plattform für die Bereitstellung von leistungsstarken, sicheren Webangeboten und Streaming-Inhalten. Durch diese vollständig integrierte Plattform und End-to-End-Edge-Services können Unternehmen Inhalte schneller und sicherer bereitstellen und so den Gesamtumsatz und den Geschäftswert steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie edg.io und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über KPS

KPS ist auf Composable Commerce über die gesamte Customer Journey spezialisiert, angefangen bei Apps, Kundentreueprogrammen und datengestützten Erkenntnissen bis hin zu Marktplätzen, Multichannel-Einzelhandel und digitalem Wachstum. KPS arbeitet als vertrauenswürdiger Kooperationspartner mit führenden Konsumgüter- und Business-to-Business-Markenunternehmen zusammen und schafft nachhaltige Werte, denn das Unternehmen versteht seine Kunden, deren Bedürfnisse und deren Verhalten, um in einem sich schnell verändernden Umfeld wirklich ansprechende Angebote entwickeln zu können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240207816597/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Sally Winship Comollo

swinship-comollo@edg.io