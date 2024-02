Der US-Biotechkonzern Amgen hat starke Quartalszahlen vorgelegt. Doch an der Börse heißt es 'Sell on good News'. Der Wert sackt am Mittwoch mit einem deftigen Minus ans Ende des Dow Jones. Charttechnisch ist die Amgen-Welt jedoch weitgehend in Ordnung. Welche Chart-Marken nun jedoch beachtet werden sollten. Amgen hat mit seinem Ergebnis des vierten Quartals die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz legte im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf ...

