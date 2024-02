Wer will ProSieben-Aktien haben? Niemand! Die Aktie der Münchener Sendergruppe crasht am Mittwoch erneut, wird bald zehn Prozent günstiger gehandelt als noch am Dienstag. Bereits zuvor belastete ein negativer Analystenkommentar den Kurs. Ein Blick auf den Chart lässt nun gar noch schlimmeres befürchten.Wieder im Rückschritt, wieder enttäuschend: Die Aktie von ProSieben-Aktie macht auch im neuen Jahr dort weiter, wo sie im vorigen aufgehört hat. Zur Erinnerung: 2023 war sie mit einem Abschlag von ...

