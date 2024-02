Hören: https://open.spotify.com/episode/0M9BnZDfg7Pc9H31scq6dA Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Donnerstag, der 8. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX im Frühgeschäft noch unentschieden- Deutsche Börse mit den erwartet starken Zahlen- SAP steht vor Jubiläum- Sartorius mit aktuell bestem Momentum- Commerzbank und Deutsche Post im Clinch mit ihren MA200- Weiters besprochen: Hannover Rück, Münchener Rück, RWE, Siemens Energy, Continental, Zalando, Bayer, Vonovia- ATX weiter schwach- UBM mit wichtiger Genehmigung in Deutschland- 1 kg Gold kostet gerade 60.576 Euro, ...

