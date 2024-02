Wer möglichst breit gestreut in deutsche Aktien investieren will, kann sich durchaus ein paar ETFs anschauen. Oder diesen Fonds, der in den letzten Jahrzehnten entsprechende Indizes hinter sich ließ. 2023 war ein gutes Jahr für den DAX. Mit einem Plus von 20 Prozent ließ der deutsche Leitindex das Jahr ausklingen und erreichte Anfang diesen Jahres sogar Rekordhöhen. Da dürfte sich der ein oder andere Anleger fragen, wie man möglichst breit in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...