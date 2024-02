NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach Zahlen von 1396 auf 1743 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Zahlungsdienstleister habe starke Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Ende des zwei Jahre währenden Einstellungsprogramms stünden die Zeichen für verstärktes Gewinnwachstum gut./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 17:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 17:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen



ISIN: NL0012969182

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken