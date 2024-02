Das Marktumfeld für den Biotech-Sektor hat sich zuletzt merklich verbessert. Kein Wunder, dass zahlreiche Gesellschaften mit Börsenambitionen die Gunst der Stunde nutzen, um ein Listing durchzuführen. Nach starken Debuts von CG Oncology (DER AKTIONÄR berichtete) und am Donnerstag auch von Kyverna Therapeutics schickt sich am Freitag mit Metagenomi der nächste heiße Player an.

