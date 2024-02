Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag auf der Stelle getreten. Angesichts mangelnder Impulse passierte vor dem Wochenende an den Märkten nicht allzu viel. Bei Einzelwerten kam es dagegen erneut zu starken Bewegungen. Der EuroStoxx50 legte am Mittag um 0,13 Prozent auf 4716,90 Punkte zu. Der französische Cac 40 tendierte unverändert, während der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 7605,78 Zähler anzog. Kapitalmarktstratege ...

