Dermapharm hat zuletzt zwei Akquisitionen getätigt: Arkopharma in Frankreich und Montavit in Österreich. Die Franzosen dürften 2023 einen Umsatz von 225 Millionen Euro erwirtschaften, vermuten die Analysten von AlsterResearch. Die EBITDA-Marge soll bei mehr als 20 Prozent liegen, in den kommenden Jahren soll sich auf mehr als 30 Prozent ansteigen. ...

